Luigi Favoloso a Live Non è la D'Urso: "Ho audio assurdi di Nina Moric"

Luigi Favoloso contro Nina Moric a Live Non è la D'Urso: "Ho suoi audio assurdi" A sorpresa Live Non è la D'Urso si è tornato a parlare di Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. Qualche settimana fa la croata aveva rivelato lo status della sua denuncia contro il suo ex compagno, ora indagato per stalking e maltrattamenti dalla Procura di Milano. L'imprenditore napoletano Luigi Mario Favoloso a Live Non è la D'Urso ha sostenuto di aver denunciato Nina Moric per diffamazione, "quindi non sono l'unico ad essere nel registro degli indagati", confermando di averla contattata telefonicamente per cercare delle spiegazioni, circa un suo gesto che avrebbe fatto nei confronti della sua attuale fidanzata Elena Morali. Poi ha confessato a Barbara D'Urso un retroscena riguardo i loro contatti telefonici: "Ho ..."

LUIGI MARIO FAVOLOSO INDAGATO PER STALKING/ "Nina Moric rosica ho suoi audio assurdi"

