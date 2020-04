Lega Serie A adirata contro il Governo Proposte due date per la ripartenza | 14 giugno

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) LaA considera il 14come l’ultima data utile per fare ripartire il massimo campionato italiano di calcio. I club vogliono avere quattro settimane di allenameni in modo da rimettere in forma gli atleti prima di tornare a giocare una partita ufficiali. A spiegarlo sono alcune fonte dellaall’ANSA dopo che, durante un consiglio informale, era emersa tutta la delusione per il DPCM in cui non sono previste lediper quanto riguarda il calcio. Le stesse fonti, come riporta l’Agenzia di Stampa, evidenziano che erano statedueal: quella per ladegli allenamenti e quella per il nuovo inizio del campionato. Questo accordo, però, sarebbe stato disatteso. Inoltre c’è il forte timore che non arrivi l’ultima rata dei pagamenti delle pay-tv, prevista per il 1° maggio.+ Arriva poi ...