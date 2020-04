Le misure di contenimento hanno trasformato il diritto alla salute in un diritto ‘’tiranno’’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella Costituzione non è prevista una gerarchia di diritti; non esiste un diritto ‘’più uguale’’ degli altri. Il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività), ma questo non è un diritto ‘’tiranno’’.È stata proprio la presidente della Consulta a ricordare i principi della giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali. ‘’La Corte ha affermato che il diritto assoluto diventa un tiranno’’- sono parole di Marta Cartabia - e che pertanto occorre ‘’tenere unito ciò che apparentemente non poteva trovare un contemperamento, la tutela della salute, dell’ambiente, ma anche il diritto al lavoro e i diritti economici ... Leggi su huffingtonpost L’Inail pubblica le linee guida con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro. Mascherine anche in ufficio

Coronavirus : misure di contenimento incostituzionali - inadeguate e controproducenti

Ultime Notizie dalla rete : misure contenimento Rezza (Iss): "Nemico è virus non misure contenimento" Adnkronos Coronavirus. Fase 2: ripartono manifatturiero, costruzioni e ingrosso

Stabilito il calendario delle riaperture. Le misure della fase 2, contenute nel Dpcm del 26 aprile 2020 pubblicato sul sito del Governo, hanno valenza dal ...

Fase 2: dal 4 maggio ripartono le fabbriche di auto e i concessionari

Ecco le misure della Fase 2 che riguardano il settore dell'auto: il 4 maggio potranno ripartire le fabbriche di vetture e le concessionarie, rispettando le normative di sicurezza indicate dal Governo ...

