Lazio | Tare chiede spiegazioni | “perché Juve | Inter e Milan non prendono posizione?”

(Di lunedì 27 aprile 2020) Continuano ad arrivare le reazioni dopo la conferenza del Premier Conte. Sono arrivate disposizioni sugli allenamenti degli sport di squadra, attraverso la radio ufficiale dellaha parlato Igli. “Si ha la sensazione di essere discriminati. Ieri ho sentito il Ministro dello Sport (Vincenzo Spadafora, ndr) che dice di rispetla salute dei calciatori, ai quali viene però data la possibilità di correre nei parchi pubblici in mezzo alla gente dove potrebbe non essere rispettata la distanza di sicurezza. Però non gli viene data l’occasione di fare lo stesso nei centri sportivi, dove si potrebbe rispetin maniera più sicura il distanziamento tra gli atleti. Sono due mesi che siamo fermi, non so cosa abbia in mente il Ministro, non so quale sia il suo scopo. Sicuramente non vuole aiuil calcio, non vuole farci giocare. Lo dico ...