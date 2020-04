Fidanzati, seconde case e visite ai parenti: cosa si può fare (e cosa no) col nuovo decreto (Di lunedì 27 aprile 2020) Una ripartenza, ma col freno a mano tirato. Il primo tempo della fase 2, "regolamentato" nel decreto del governo del 26 aprile, consente ad esempio di spostarsi per incontrare i parenti, di poter accedere ai parchi e ai giardini pubblici mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone, di fare attività sportiva e motoria anche non in prossimità della propria abitazione ma solo individualmente. Più confusa invece la questione sulle seconde case, a cui nel decreto non si fa un esplicito riferimento: sembra quindi plausibile che sia possibile raggingerle a patto che si trovino nella stessa Regione in cui si risiede. In attesa che il governo chiarisca questo e altri aspetti che risultano ancora poco palesi, ecco cosa sarà consentito fare a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, quando sono attese altre misure per la fase 2. Coronavirus, Fase 2: ... Leggi su iltirreno.gelocal Emergenza covid-19 - Fase 2 ok alle visite tra fidanzati e affetti stabili - divieto di raggiungere le seconde case

Firenze – Sette giorni per capire. Ancora una settimana e la tanto attesa Fase 2 prenderà il via. Ma le incertezze al momento non sono poche. Prendiamo gli spostamenti. Il nuovo Dpcm firmato Conte man ...

"Le mascherine in Italia ci saranno per tutti e al prezzo giusto": lo ha assicurato il commissario straordinario, Domenico Arcuri, dopo l'ordinanza con cui è stato fissato il prezzo massimo a 50 cente ...

