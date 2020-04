FASE 3 | CONTE IN MANETTE La foto choc pubblicata da un assessore siciliano

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - livywizz : RT @IlPaoloGiordano: La fase 2 parte con la retromarcia. Questi non sanno cosa fare ma adesso tocca a noi, ogni 70 anni ci tocca dimostrare… - Italia_Notizie : Coronavirus, fase 2 e proteste. Conte: 'E' presto per la normalità' - -

FASE CONTE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FASE CONTE