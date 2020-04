Fabio Testi improvvisamente il panico per l’ex concorrente del GF Vip

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 aprile 2020)preoccupato per la faccenda coronavirusha iniziato la sua avventura nella casa del Grande Fratello forte e curioso, non sapeva cosa potesse aspettarlo, ma aveva tanta energia in corpo, tanta voglia di portare a termine un percorso iniziato con entusiasmo. Una possibilità per lui di avere accesso al mondo della tv dalla quale da qualche tempo era scomparso. La stessa volontà è venuta a mancare a seguito della notizia del coronavirus. Nel momento in cui i ragazzi dentro la casa hanno scoperto la situazione in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. Tutti infatti hanno chiesto di uscire, per stare vicino alle proprie famiglie non riuscendo a capire la reale difficoltà e gravità della situazione Al di fuori della porta rossa. Ovviamente nessuno di loro l’ha potuto fare, se non Adriana Volpe a causa della morte del ...