Coronavirus | Chiese chiuse anche nella fase 2 | scontro tra Cei e governo

(Di lunedì 27 aprile 2020), lerestanotra Cei e2 le norme anti-prevedono che lerestinoad accezione per lo svolgimento delle celebrazioni dei funerali: una decisione che ha provocato un durotra Cei e. Nel corso della serata di domenica 26 aprile, infatti, il premier Conte ha illustrato le disposizioni contenute nel nuovo Dpcm, che impediscono ancora, così come accaduto negli ultimi 2 mesi, la funzione delle celebrazioni religiose ad eccezione fatta dei funerali ai quali potranno partecipare un massimo di 15 persone. Il presidente del Consiglio sull’argomento ha dichiarato che “c’è stata una fitta interlocuzione con il comitato tecnico-scientifico, che non ha nascosto la propria rigidità”. Alcuni elementi, infatti, hanno convinto l’esecutivo a soprassedere un ...

riotta : Dissensi nel governo sulle confuse misure #lockdown #coronavirus La ministro @elenabonetti chiede apertura anche pe… - Sercit1 : RT @icebergfinanza: #fasedue #conte Coronavirus, la Cei contro il governo: 'Viola la libertà di culto'. L'esecutivo prende atto : 'Presto p… - GazzettaDelSud : #Fase2, i vescovi contro il nuovo decreto che non apre le chiese: così si viola la libertà di pregare #coronavirus… - ilvaglio1 : 'Tenere ancora chiuse le porte delle chiese è un vero e proprio abuso' #chiesa #messa #coronavirus #benevento - PdF_Rass_Stampa : RT @della_popolo: Mario Adinolfi presidente del Popolo della Famiglia contesta la decisione annunciata dal presidente del Consiglio Giusepp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Chiese

Coronavirus, le chiese restano chiuse: scontro tra Cei e governo. Anche nella fase 2 le norme anti-Coronavirus prevedono che le chiese restino chiuse ad accezione per lo svolgimen ...Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Così in una nota il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il totale complessivo dei positivi al Coronavirus in Campania, dall'inizio della pan ...