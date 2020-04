Coronavirus | bilancio vittime sottostimato Potrebbero essere il 60% in più

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Unche potrebbe superare quasi del 60% il dato restituito dalle statistiche ufficiali. Secondo un’analisi del Financial Times condotta su 14 Paesi colpiti dalla pandemia, tra cui l’Italia e tutti i principali Paesi europei, ledelnel mondomolte di più, oltre il doppio, di quanto non dicano i dati ufficiali. Numeri ai quali gli esperti arrivano mettendo a confronto i decessi avvenuti tra marzo a aprile di quest’anno con quelli dello stesso periodo dei cinque anni passati. Il risultato mostra che ci sono stati 122mila morti in più rispetto ai livelli normali, un numero che supera ampiamente i 77mila decessi ufficiali registrati in queste nazioni a causa dei contagi da Covid-19. Se anche negli altri stati non compresi dallo studio del Financial Times i dati dovessero...