Cina, zero ricoveri a Wuhan. Arriva il galateo anti virus (Di lunedì 27 aprile 2020) Roberto Fabbri Niente più decessi da 11 giorni in tutto il Paese. Multe quadruplicate per chi sputa in strada Se i dati ufficiali forniti dalle autorità sanitarie cinesi sono credibili e sempre più spesso dalle nostre parti si è avuto ragione di dubitarne negli ospedali di Wuhan, la metropoli dove l'incubo mondiale del Covid-19 ha avuto origine circa quattro mesi fa, non c'è più un solo ricoverato per il coronavirus. Inoltre, da ormai undici giorni in tutta la Cina non si sono più registrati nuovi decessi, e da venerdì scorso Wuhan non ha più avuto casi gravi di contagio. L'epidemia in Cina sarebbe insomma ormai agli sgoccioli: sono 51 i casi gravi dichiarati al momento attivi in tutto il Paese, di cui 11 registrati nelle ultime ventiquattr'ore. Si chiuderebbe dunque così la terribile parabola che ha visto ... Leggi su ilgiornale Coronavirus in Cina : a Wuhan zero casi negli ospedali - meno di 50 positivi nell'Hubei

Ecco qual è la regione vicina al "contagio zero"

Coronavirus - Trapani si avvicina a crescita zero (Di lunedì 27 aprile 2020) Roberto Fabbri Niente più decessi da 11 giorni in tutto il Paese. Multe quadruplicate per chi sputa in strada Se i dati ufficiali forniti dalle autorità sanitarie cinesi sono credibili e sempre più spesso dalle nostre parti si è avuto ragione di dubitarne negli ospedali di, la metropoli dove l'incubo mondiale del Covid-19 ha avuto origine circa quattro mesi fa, non c'è più un solo ricoverato per il corona. Inoltre, da ormai undici giorni in tutta lanon si sono più registrati nuovi decessi, e da venerdì scorsonon ha più avuto casi gravi di contagio. L'epidemia insarebbe insomma ormai agli sgoccioli: sono 51 i casi gravi dichiarati al momento attivi in tutto il Paese, di cui 11 registrati nelle ultime ventiquattr'ore. Si chiuderebbe dunque così la terribile parabola che ha visto ...

TgLa7 : ++ #Coronavirus, #Cina: a #Wuhan zero casi negli ospedali ++ Commissione sanitaria: contagi nell'#Hubei scesi sotto 50 casi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cina: a Wuhan numero dei ricoverati è sceso a zero #coronavirus - anna_maccagnani : @marco85vr @il_burocrate @Anonymo00185261 Considera però che la Cina ha riaperto la zona di Wuhan a contagio zero,… - RosariaM6 : @GIYL11 @NicolaMorra63 Non solo... A fine gennaio la Farnesina dava consigli su come aggirare la mancanza di voli d… - shark2208 : @FabioSaccuta @ahoy_boy98 Purtroppo anche in Cina erano arrivati a zero contagi..e poi il virus é tornato. -