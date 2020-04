Cina, profitti imprese in caduta libera a marzo (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Le imprese industriali cinesi, a marzo, hanno continuato a sentire pesantemente gli effetti dell’epidemia di Covid-19, che da quel mese è “espatriata” nel resto del mondo. In base alle rilevazioni del national Bureau of Statistics, i profitti delle imprese industriali a marzo hanno registrato un crollo del 34,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo il -6,3% registrato a febbraio. Nei primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo) si registra un calo di oltre un terzo (-36,7%) dei profitti, in particolar modo nel settore energetico (petrolio e gas) ed in quello dell’auto. Leggi su quifinanza Le notizie dal mondo – Gli Usa sono il Paese con più positivi al mondo. In Cina profitti a picco. Incubo ondata di ritorno in Corea del Sud

Coronavirus - tutte le notizie della notte – gli Usa sono il Paese con più positivi al mondo. In Cina profitti a picco. Incubo ondata di ritorno in Corea del Sud (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Leindustriali cinesi, a, hanno continuato a sentire pesantemente gli effetti dell’epidemia di Covid-19, che da quel mese è “espatriata” nel resto del mondo. In base alle rilevazioni del national Bureau of Statistics, idelleindustriali ahanno registrato un crollo del 34,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo il -6,3% registrato a febbraio. Nei primi tre mesi dell’anno (gennaio-) si registra un calo di oltre un terzo (-36,7%) dei, in particolar modo nel settore energetico (petrolio e gas) ed in quello dell’auto.

Notiziedi_it : Cina: in forte calo profitti industriali, -34,9% a marzo - ZerounoTv : Cina: in forte calo profitti industriali, -34,9% a marzo - teletext_ch_it : Cina, crollo dei profitti industriali - wrwolves : Italia come Cina e Russia. Chi pensa di chiudere #Telegram per difendersi profitti assurdi dei parassiti Editori è… - FrancescoSgamb3 : @gasparripdl @AmbCina Bisogna vedere chi ha firmato gli accordi e chi produce in Cina e poi vende in Italia per fare profitti megagalattici -

Ultime Notizie dalla rete : Cina profitti Cina, profitti imprese in caduta libera a marzo QuiFinanza Borse asiatiche positive, Tokyo +2,7% dopo nuovi assist Bank of Japan & helicopter money. Male petrolio

Borse asiatiche positive, dopo l'ennesima promessa, da parte della Bank of Japan di Haruhiko Kuroda, di blindare l'economia giapponese con ulteriori misure di stimolo monetario. L'indice Nikkei 225 de ...

Borse Ue in forte rialzo, spread in calo. Nuovi stimoli dalla Banca del Giappone. Petrolio ancora ko

Indicazioni positive dalla riapertura dei mercati finanziari, con gli investitori fiduciosi nella possibilità di superare l'emergenza sanitaria e il blocco totale delle economie e la Banca centrale de ...

Borse asiatiche positive, dopo l'ennesima promessa, da parte della Bank of Japan di Haruhiko Kuroda, di blindare l'economia giapponese con ulteriori misure di stimolo monetario. L'indice Nikkei 225 de ...Indicazioni positive dalla riapertura dei mercati finanziari, con gli investitori fiduciosi nella possibilità di superare l'emergenza sanitaria e il blocco totale delle economie e la Banca centrale de ...