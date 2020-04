matteosalvinimi : Se riaprono negozi, botteghe, uffici e aziende, se mamma e papà tornano a lavorare, chi si occuperà degli 8 milioni… - luigidimaio : Rebecca è affetta da una malattia rara. L’emergenza covid stava per impedirle un’operazione fondamentale in Germani… - AndreaSassetto : RT @LaVeritaWeb: Imbarazzante monologo del premier: 45 minuti di svarioni, errori sulle date e gaffe pure sui prezzi delle mascherine. Non… - sakura_yazawa : RT @doitlikeadude92: Vorrei proprio capire come faremo ad andare avanti. Io sono in cassa integrazione,fra 4 giorni mi scade il contratto (… - Bolpet : RT @LaVeritaWeb: Imbarazzante monologo del premier: 45 minuti di svarioni, errori sulle date e gaffe pure sui prezzi delle mascherine. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi mamma Chi è la mamma di Giulia De Lellis, Sandra Piciacchia: le curiosità e i video con la figlia Gossip Fanpage Ronaldinho: "Anche in prigione calcio e autografi, per chi soffriva come me"

Parla l'ex Pallone d’oro dopo l'arresto per essere entrato in Paraguay con un passaporto falso. Ora è ai domiciliari: “Spero che tutto ciò finisca presto, la prima cosa che farò sarà dare un bacio all ...

Chi è la mamma di Giulia De Lellis, Sandra Piciacchia: le curiosità e i video con la figlia

Molto seguita sui social, è protagonista di alcuni simpatici video su Tik Tok con la figlia, cui assomiglia come due gocce d’acqua ...

