Ascolti tv, Massimo Giletti batte Fabio Fazio e si prepara a sostituirlo in Rai? (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella serata di ieri gli Ascolti tv hanno fatto registrare un risultato abbastanza sorprendente, ovvero la vittoria di Massimo Giletti con Non è l’Arena rispetto al Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Una vittoria in termini di share importante perché il programma di La7 si spinge fino all’8,9% superando i 2 milioni di spettatori, anche se il talk show di Rai 2 paga la suddivisione in programma classico (2,4 milioni di spettatori e uno share dell’8,4%) e Il Tavolo (1,7 milioni e 7,9% di share). Il valore è comunque indicativo a dimostrazione che il pubblico stia perdendo appeal per il programma condotto da Fabio Fazio rispetto a quello di Massimo Giletti, che su una rete storicamente meno forte si conferma una delle migliori realtà nel panorama dei talk show. I risultati di Massimo Giletti e il mal di pancia di Fabio Fazio verso i vertici Rai ... Leggi su giornalettismo Ascolti tv - dati auditel sabato 25 aprile. Sfida tra Paolo Bonolis e Massimo Ranieri

Ascolti 25 aprile : Paolo Bonolis mette sotto Massimo Ranieri - Ciao Darwin trionfa in replica

Ascolti tv sabato 25 aprile : Stasera sogna (Massimo Ranieri) - Ciao Darwin 8 - Petrolio (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella serata di ieri glitv hanno fatto registrare un risultato abbastanza sorprendente, ovvero la vittoria dicon Non è l’Arena rispetto al Che Tempo Che Fa di. Una vittoria in termini di share importante perché il programma di La7 si spinge fino all’8,9% superando i 2 milioni di spettatori, anche se il talk show di2 paga la suddivisione in programma classico (2,4 milioni di spettatori e uno share dell’8,4%) e Il Tavolo (1,7 milioni e 7,9% di share). Il valore è comunque indicativo a dimostrazione che il pubblico stia perdendo appeal per il programma condotto darispetto a quello di, che su una rete storicamente meno forte si conferma una delle migliori realtà nel panorama dei talk show. I risultati die il mal di pancia diverso i vertici...

infoitcultura : Ascolti tv, dati auditel sabato 25 aprile. Sfida tra Paolo Bonolis e Massimo Ranieri - SimplyMyLife4 : @densalaria @inluvwithgio Purtroppo abbiamo un tetto massimo giornaliero di ascolti validi per account Premium. Il… - cirdav : @borghi_claudio Se ascolti capisci. Se stai su twitter non capisci. Non sei multitasking, al massimo sei poorly single tasking... - SimplyMyLife4 : RT @SimplyMyLife4: IMPORTANTE >> Ascolti validi per le certificazioni << Bisogna ascoltare con un abbonamento Premium (es. spotify Premium… - densalaria : @Alice08769603 Massimo 10 ascolti al giorno -