Anche i vip silurano Conte: "Questa è la fase 2? Pare una supercazzola" - (Di lunedì 27 aprile 2020) Novella Toloni Marco Bocci, Antonella Clerici, Marina Fiordaliso hanno bocciato il discorso del premier Conte sulla fase 2, considerandolo lacunoso e poco chiaro e sui social ci sono andati giù pesante Il Conte Mascetti l’avrebbe definita una "supercazzola" e in fondo è quello che hanno pensato Anche i vip nostrani al termine della conferenza stampa sulla fase 2. Da Antonella Clerici a Marina Fiordaliso sono molti i volti noti della televisione italiana e non che hanno espresso forti perplessità sul discorso di Giuseppe Conte in merito alla fatidica ripartenza. Le parole del premier sono apparse lacunose e incoerenti e l’incertezza incombe sull’imminente ripartenza del 4 maggio. Difficile interpretare il lungo elenco di disposizioni che entreranno in vigore tra una settimana circa, Anche per i vip che sui social hanno silurato Conte con ... Leggi su ilgiornale Silvia Duval - migliore escort trans d'Italia/ “Anche clienti Vip - tra i loro sfizi…”

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini risponde alle critiche : "Continuerò a dire le mie opinioni - anche da conduttore"

