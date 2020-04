Terremoto Napoli, 3 scosse in meno un’ora (Di domenica 26 aprile 2020) Terremoto a Napoli, a Pozzuoli per la precisione, con 3 scosse in meno di un’ora: tutto di notte,nuova seguendo una nuova scia sismica. Tre scosse di Terremoto con epicentro Pozzuoli tra le 4.16 e le 4.59 di oggi, 26 aprile avvertite. La magnitudoè arrivata fino a 3.1 gradi. Tanta paura, ma non si registrano danni a persone o cose. scosse avvertite acausa della bassa profondità dall’intera cittadina puteolana nonostante avvenute nel cuore della notte. L'articolo Terremoto Napoli, 3 scosse in meno un’ora proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera TERREMOTO NAPOLI-POZZUOLI OGGI M 3.1/ Ingv ultime scosse : panico e gente in strada

Terremoto Napoli - trema la terra a Pozzuoli : sciame sismico nella notte

