Non è la D’Urso, Aida Nizar disperata. Simona Izzo: “Tutto architettato” (Di lunedì 27 aprile 2020) Aida Nizar disperata a Live Non è la D’Urso. Simona Izzo: “Tutto architettato” Ospite a Live Non è la D’Urso Aida Nizar ha raccontato la sua verità in merito alla notizia del suo arresto. I media iberici hanno riportato la notizia, secondo cui avrebbe avuto una lite abbastanza accesa con il fidanzato Fernando durante la quale lo avrebbe minacciato con un coltello. Aida Nizar a Live Non è la D’Urso è scoppiata a piangere, smentendo categoricamente tutto: “Io sono una provocatrice di emozioni vere. Ma perché le notizie negative che mi riguardano fanno così rumore?” Simona Izzo, in collegamento da remoto nel ruolo di opinionista, è sbottata contro Aida Nizar sostenendo che lei è un genio della comunicazione: “Secondo me è tutto architettato”. L’ex opinionista ... Leggi su lanostratv Aída Nízar disperata a Live Non è la D’Urso : ecco il suo sfogo

