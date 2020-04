Fico apre sul Mes | Senza condizioni è un' altra cosa

Leggi su agi

(Di domenica 26 aprile 2020) "Se parliamo di un MEScondizione di alcun tipo significa che non e' il MES,; un'e dobbiamo vedere nero su bianco se ci saranno delle". Lo ha detto il presidente della Camera Robertoa Che tempo che fa. "In questo momento non abbiamo disponibili questi documenti. L'atteggiamento; di comprendere se sara' un MES o un'e mi pare di capire sara' un'. I pacchetti operativi sono tanti, dobbiamo capire quanto debito faremo, quando lo ripagheremo. Potremo pretendere che il patto di stabilita' del 3% non rimanga cosi'. Deve essere sospeso ma non puo' essere sospeso per un anno. Nel breve periodo possiamo lavorare su questi strumenti ma nel lungo periodo dobbiamo far si' che ci siano punti che possano cambiare, che la banca Centrale Europea che sia piu' vicina a una banca pubblica", ha concluso