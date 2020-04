Fase 2, Conte: “Dal 4 maggio più spostamenti, nel nuovo decreto il programma della ripresa” (Di domenica 26 aprile 2020) Fase 2, Conte: “Dal 4 maggio più spostamenti, nel nuovo decreto il programma della ripresa” Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato di come si svolgerà la Fase 2, anticipando alcune delle novità in arrivo nel nuovo decreto, in un’intervista a Repubblica. “​Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni”, ha detto Conte. “​Ho già anticipato che non sarà un ‘libera tutti’. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di Contenimento del contagio”. Il premier ha parlato anche della scuola, sostenendo che è ​“​al centro dei nostri pensieri e riaprirà a ... Leggi su tpi Giuseppe Conte parla della fase 2 in Italia : dagli spostamenti al turismo - ecco cosa ci aspetta

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Piano della fase 2 entro inizio settimana”

Coronavirus - Conte : “Fase2 : più spostamenti ma non piena libertà” (Di domenica 26 aprile 2020)2,: “Dal 4più, nelilripresa” Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha parlato di come si svolgerà la2, anticipando alcune delle novità in arrivo nel, in un’intervista a Repubblica. “​Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni”, ha detto. “​Ho già anticipato che non sarà un ‘libera tutti’. Faremo in modo di consentireri, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e dinimento del contagio”. Il premier ha parlato anchescuola, sostenendo che è ​“​al centro dei nostri pensieri e riaprirà a ...

SkyTG24 : Coronavirus, Conte: da 4 maggio più spostamenti. A settembre a scuola - fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: 'Revisione restrizioni non significa liberi tutti' - Miti_Vigliero : Rinvio. Slitta. Massì, che fretta c'è. Il decreto per la fase 2 rischia il rinvio, nervosismo Pd per i ritardi di… - brumas00 : Questi sono pazzi, anzi inetti. #Conte #coronavirus #fase Coronavirus, il sito del governo: "Chi abita… -