Emergenza Coronavirus, Locatelli: «Fase 2, serve ripresa graduale»

Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, è intervenuto per parlare dell'Emergenza Coronavirus Intervenuto ai microfoni di Rai 3, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Fase 2. «Una ripresa graduale deve essere la stella polare della Fase 2. Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, ora dobbiamo cercare di mantenere il più basso possibile il rischio ed evitare un nuovo aumento di contagi, tenendo sempre in primo piano il numero dei pazienti in terapia intensiva. Per quanto siamo migliorati, non siamo fuori da questa tempesta. Bisognerà continuare con le misure di distanziamento sociale e le altre misure che hanno dato risultati concreti nella lotta al virus».

Emergenza Coronavirus : anche in Tagikistan non si gioca più. Stop fino al 10 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza Coronavirus: oggi cinque decessi, è il dato più basso delle ultime... Corriere Adriatico L’istituto comprensivo di Crosia Mirto tra i primi ad attivare la didattica a distanza

Un’alacrità resa possibile grazie alla professionalità e all’abnegazione di tutto il personale della scuola ionica che, nonostante l’emergenza Covid-19, continua a essere centro propulsore della ...

Atri, San Liberatore Covid Hospital: per il M5s deve tornare alla sua normalità ed essere potenziato

L’emergenza epocale che stiamo vivendo ha riportato sotto i riflettori il nostro ... Abbiamo risposto ad una chiamata molto impegnativa, questo è il momento di lasciare che siano i centri ...

