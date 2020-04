Conte vuole eliminare completamente l’Iva sulle mascherine (Di domenica 26 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte ha risposto ad alcune domande chiarendo, in merito ai prezzi delle mascherine, che l’idea sarebbe quella di arrivare a eliminare completamente l’Iva su questo prodotto. Partendo dal blocco delle speculazioni e calmierando i prezzi,il governo vuole fare di tutto per abolire l’Imposta sul valore aggiunto per il dispositivo di protezione che sarà necessario a tutto affrontando la fase 2, quella della convivenza col coronavirus. LEGGI ANCHE >>> Conte sulle scuole: riapriranno a settembre per via dei «rischi molto elevati di contagio» Le mascherine fortemente consigliate nella fase 2 Nonostante le mascherine siano uno dei pochi accorgimenti utili per prevenire il contagio ed evitare di contagiare, non sarà possibile renderle obbligatorie in fase 2. Considerato che non ce n’è un ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Conte : supereremo tutto se sapremo fare altri sacrifici. E vuole un voto sugli aiuti Ue

