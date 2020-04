Conte: “Concesse le visite ai parenti, ma non i party di famiglia” (Di domenica 26 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione del nuovo DPCM per la fase due, ha specificato che riguardo agli spostamenti per andare a fare visita ai parenti, non daranno il via libera a riunioni di famiglia o party «Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno delle regionale regole restano le stesse, viene solo inserita come possibilità quella di potersi recare dai parenti, ma sempre con il rispetto delle misure di distanziamento. Quindi sono autorizzate visite mirate con il divieto di assembramenti, non diciamo che sono autorizzati party di famiglia» L'articolo Conte: “Concesse le visite ai parenti, ma non i party di famiglia” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 aprile 2020) Il Premier Giuseppenella conferenza stampa di presentazione del nuovo DPCM per la fase due, ha specificato che riguardo agli spostamenti per andare a fare visita ai, non daranno il via libera a riunioni di famiglia o«Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno delle regionale regole restano le stesse, viene solo inserita come possibilità quella di potersi recare dai, ma sempre con il rispetto delle misure di distanziamento. Quindi sono autorizzatemirate con il divieto di assembramenti, non diciamo che sono autorizzatidi famiglia» L'articolo: “Concesse leai, ma non idi famiglia” ilNapolista.

