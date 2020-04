Chi abita al mare può già fare il bagno | ma l' estate 2020 rimane un punto

(Di domenica 26 aprile 2020) Il governo chiarisce: chi vive alil, se non sono necessari significativi spostamenti per arrivare in...

borghi_claudio : Possibile fare il bagno a chi abita vicino al lago... ?? Potrei farmi installare una catapulta - SkyTG24 : Coronavirus, governo chiarisce: 'Chi abita al mare può fare il bagno' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il governo precisa: 'Chi abita al mare o al lago può fare il bagno' #coronavirusitalia… - gighindro : RT @vitalbaa: “Chi abita al mare può fare il bagno'. Ciò che fino a ieri era vietato ora è consentito, eppure non è cambiata alcuna norma,… - MammaNunmat64 : RT @pestapere: #Coronavirus, il governo: “chi abita al mare può fare il bagno” ...beh, si, effettivamente, chi abita in montagna ha qualch… -

Chi abita al mare può fare il bagno. Lo chiarisce il Governo aggiornando la sezione del sito di Palazzo Chigi dedicata alle F.A.Q. (Domande più frequenti), relativamente agli spostamenti permessi nell