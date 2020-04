Barbara D’Urso, siparietto e doppi sensi con Malgioglio: “Sì, scopo…” (Di domenica 26 aprile 2020) Un momento tutto da ridere con un siparietto, attraverso la diretta Instagram, di Barbara D’Urso e Malgioglio: “Non vi sembra Spock di Star Trek?” Barbara D’Urso (fonte foto: Instagram, @Barbaracarmelitadurso) e Cristiano Malgioglio (fonte foto: Instagram, @cristianoMalgioglioreal)Sempre più protagonista dei social network e di Instagram, la bella, brava e amata conduttrice televisiva Barbara D’Urso, che non smette di far parlare di sé dopo che tanto si è discusso di lei in seguito alle minacce social: in questa occasione, un siparietto imperdibile con Malgioglio cattura l’attenzione e le risate dei fan. Le premesse di tale diretta Instagram già promettono bene: Barbara infatti, che mostra di essere un po’ imbranata con gli strumenti social, come da lei stessa ammesso con “sono un ... Leggi su chenews Barbara D’Urso soffre di nostalgia : un nuovo ricordo doloroso

Barbara D’Urso mostra come mettere e togliere una mascherina su richiesta di un medico del San Raffaele – Video

Alda D’Eusanio difende Barbara d’Urso : “Si può anche cambiare canale” (Di domenica 26 aprile 2020) Un momento tutto da ridere con un, attraverso la diretta Instagram, diD’Urso e: “Non vi sembra Spock di Star Trek?”D’Urso (fonte foto: Instagram, @carmelitadurso) e Cristiano(fonte foto: Instagram, @cristianoreal)Sempre più protagonista dei social network e di Instagram, la bella, brava e amata conduttrice televisivaD’Urso, che non smette di far parlare di sé dopo che tanto si è discusso di lei in seguito alle minacce social: in questa occasione, unimperdibile concattura l’attenzione e le risate dei fan. Le premesse di tale diretta Instagram già promettono bene:infatti, che mostra di essere un po’ imbranata con gli strumenti social, come da lei stessa ammesso con “sono un ...

matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - outofthiswxrld_ : solo un articolo ITALIANO poteva essere così trash da far vomitare l’intero studio di barbara d’urso. just saying.… - FireworkCaos_ : RT @DanDanSuxx2: Barbara a 37 anni vs Barbara a 62anni D’Urso D’Urso - DanDanSuxx2 : Barbara a 37 anni vs Barbara a 62anni D’Urso D’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news