Ascolti TV | Sabato 25 aprile 2020 Bonolis 19 2% batte Ranieri 13 3% Robinson

(Di domenica 26 aprile 2020) PaoloSu Rai1 Stasera Sogna con Massimoha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre Desolate ha raccolto davanti al video 4.795.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.276.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1Crusoe ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 I Topi ha raccolto davanti al video 1.315.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Ciociara totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Il Gigante ha registrato 503.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio ha raccolto 519.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove The Missing ha raccolto 351.000 spettatori e l’1.4% di share. Su Rai Premium la replica di Vivi e lascia Vivere sigla l’1.3% con ...

