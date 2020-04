Tadic | «Stop Eredivisie? È un disastro | non sono affatto felice»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Dusanha parlato ai microfoni di TMW dellodell’e della mancata assegnazione del titolo Dusanha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la decisione della Federcalcio olandese di sospendere definitivamente l’Eredivise e non assegnare il titolo. Le parole dell’attaccante serbo. SCUDETTO – «Non, come potrei esserlo? Non è possibile che in questa stagione non venga decretato il ‘Kampioenen van Nederland’. Siamo primi in classifica, accetterei persino di giocare una finalissima contro l’AZ Alkmaar (secondo, ndr) pur di determinare un vincitore del campionato. Non avere un campione è un vero». PRIMO POSTO – «Visto che manteniamo la prima posizione in classifica per qualificarci alla prossima Champions, penso che dovremmo anche ottenere il titolo di ...