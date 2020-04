Corriere : I sintomi: perdita olfatto nel 60 per cento dei contagiati | Guarda - Dome689 : Sintomi Covid per il 35% dei bergamaschi Bergamo, i dati dalla app di Comune e Ats - mariasole813 : RT @LaSkilly: Oltre 45mila persone a rischio contagio #Coronavirus si spostano ogni giorno in #Lombardia Lombardia „27mila persone con sin… - Tallyhoop : RT @LaSkilly: Oltre 45mila persone a rischio contagio #Coronavirus si spostano ogni giorno in #Lombardia Lombardia „27mila persone con sin… - MaxsoMagazine : RT @LaSkilly: Oltre 45mila persone a rischio contagio #Coronavirus si spostano ogni giorno in #Lombardia Lombardia „27mila persone con sin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sintomi Covid 27mila persone con sintomi Covid-19 si spostano ogni giorno per lavoro: l'allarme dell'app AllertaLom MilanoToday Coronavirus, in Toscana 138 i nuovi positivi e 18 decessi. Scende il numero dei ricoverati

In Sardegna risalgono i casi positivi al Covid-19, da 3 a 14, su 462 tamponi eseguiti e 430 casi testati

I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 96, uno più di ieri ... Nonostante l’incremento odierno, il numero complessivo dei casi positivi al Covid-19 resta contenuto, 35 negli ultimi quattro giorni ...

o risultano prive di sintomi (57 in più rispetto a ieri). Sono 16.369 (meno 903 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone ...I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 96, uno più di ieri ... Nonostante l’incremento odierno, il numero complessivo dei casi positivi al Covid-19 resta contenuto, 35 negli ultimi quattro giorni ...