Serie A nel caos | i medici delle squadre scrivono alla Figc | “Così in campo non si torna”

Leggi su newsmondo

(Di sabato 25 aprile 2020) La lettera deidi: “Chiarimenti sul protocollo o non torniamo in”. ROMA – In una lettera inviatadiA hanno chiesto dei chiarimenti sul protocollo minacciando di non tornare in. Un documento di venti pagine firmato dai dottori di 17 compagini del massimo campionato con le uniche assenti che erano Lazio, Juventus e Genoa. C’è preoccupazioni per eventuali conseguenze legali in caso di positività di un giocatore durante gli allenamenti visto che al Nord la situazione continua ad essere molto critica. Dubbi che rischiano di ritardare il ritorno inanche se dal Governo non è arrivata nessuna comunicazione. L’appello di molti tifosi: “Non riprendete” L’idea della sospensione del campionato è condivisa anche da ...