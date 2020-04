Sambia in rianimazione può fermare la Ligue1? «La morte di un soldato non ferma una guerra» (Di sabato 25 aprile 2020) L’Equipe intervista Frédéric Guerra il procuratore di Junior Sambia il calciatore di 23 anni del Montpellier che è in coma artificiale per il coronavirus. Guerra dice che i medici hanno avviato le procedure per provare a far uscire Sambia dal coma artificiale. Racconta che Junior è stato isolato con la sua ragazza a Montpellier dall’inizio della crisi. Ha rispettato l’isolamento, usciva solo per fare shopping o per andare a correre vicino casa dove ci sono pochissime persone. Lo scorso fine settimana, ha avuto la diarrea e ha pensato che fosse una gastroenterite. Però è durata tre giorni e ha chiamato il medico sociale che è andato a casa sua. Lo ha trovato disidratato e martedì mattina ha deciso di portarlo al pronto soccorso. Racconta che Junior Sambia lo ha informato, gli ha detto di essere risultato negativo ... Leggi su ilnapolista Ligue 1 - Montpellier in ansia : Sambia in rianimazione a causa del Coronavirus

Calcio sotto choc - Junior Sambia ricoverato in rianimazione

