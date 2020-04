Rula Jebreal | “Lasciateci libere di essere ciò che vogliamo essere”

Leggi su dilei

(Di sabato 25 aprile 2020) In molti l’hanno conosciuta di recente, dopo la sua apparizione a Sanremo e quel monologo che ha toccato il cuore di tutti. Perché a, la vita non gli ha fatto nessuno sconto, e lei ha dovuto imparare in fretta, forse troppo, il prezzo da pagare quando nasci donna in una società sbagliata.è una giornalista e scrittrice palestinese conosciuta in Italia per aver partecipato a programmi televisivi di informazione nazionale. È stata una delle presentatrici più apprezzate e discusse del Festival di Sanremo a causa del suo monologo sulla violenza contro le donne.è nata a Haifa, in Israele e non ha avuto un’infanzia facile, segnata dall’azione disumana di alcuni uomini. Sua madre si uccise quando lei era solo una bambina, perché non riusciva più a sopportare il fardello delle violenze subite ...