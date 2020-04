Max Pezzali è preoccupatissimo in quarantena | il pensiero va ai fan

Leggi su youmovies

(Di sabato 25 aprile 2020) Questo articolo Maxin: ilva ai fan è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maxha raccontato come sta trascorrendo la sua. E il cantante ha voluto anche dedicare unai suoi fan. Max, ex voce degli 883, è senza alcun dubbio uno dei cantanti più amati dal grande pubblico. L’artista, un po’ di giorni fa, si è confessato in una lunga intervista, rilasciata ai …