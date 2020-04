Mattarella sul 25 aprile: «Ai familiari delle vittime Covid, partecipazione al lutto della comunità nazionale» (Di sabato 25 aprile 2020) Nel messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 25 aprile di quest’anno non poteva mancare il riferimento al difficile periodo che l’Italia sta affrontando, con la lotta all’emergenza coronavirus e l’elevato tributo di vittime che il nostro Paese sta pagando. Il Capo dello Stato, com’è tradizione, ha voluto far sentire la sua voce nel giorno del 75° anniversario della Liberazione. I valori della Resistenza, che ci hanno reso democrazia, e il sentimento di sofferenza nei confronti di tutte quelle famiglie che hanno perso i propri cari sono al centro delle sue parole. LEGGI ANCHE > Tutti in piedi in aula per il 25 aprile, tranne Lega e Fratelli d’Italia Sergio Mattarella sul 25 aprile, il messaggio del Capo dello Stato «Oggi celebriamo il 75° anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - ultime notizie – Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi» e sale all’Altare della Patria da solo. Arcuri : «Il virus è indebolito - ma non ancora sconfitto. Il 4 maggio al via i test sierologici»

Coronavirus - ultime notizie – Mattarella sul 25 aprile : «Rinasceremo uniti anche oggi» e sale all’Altare della Patria da solo. Stop al modulo per gli spostamenti nella Fase 2 : le ipotesi. Ospedale Fiera Milano - tutto quello che non torna

Mattarella solo e con la mascherina per l'omaggio ai caduti sull'altare della Patria (Di sabato 25 aprile 2020) Nel messaggio del presidente della Repubblica Sergioper il 25di quest’anno non poteva mancare il riferimento al difficile periodo che l’Italia sta affrontando, con la lotta all’emergenza coronavirus e l’elevato tributo diche il nostro Paese sta pagando. Il Capo dello Stato, com’è tradizione, ha voluto far sentire la sua voce nel giorno del 75° anniversario della Liberazione. I valori della Resistenza, che ci hanno reso democrazia, e il sentimento di sofferenza nei confronti di tutte quelle famiglie che hanno perso i propri cari sono al centrosue parole. LEGGI ANCHE > Tutti in piedi in aula per il 25, tranne Lega e Fratelli d’Italia Sergiosul 25, il messaggio del Capo dello Stato «Oggi celebriamo il 75° anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra ...

La7tv : #omnibus Il prof. Ernesto Galli Della Loggia definisce 'incauta' la scelta di #Mattarella di affidare il governo a… - davidallegranti : Ernesto Galli Della Loggia sul premier Conte: 'Non rappresenta nessuno, ora cerca di costituire una base politica.… - chetempochefa : 'Fratelli d'Italia, L'Italia s'è desta' Il nostro inno nazionale suonato davanti al Presidente della Repubblica Se… - malopi_61 : RT @LucillaMasini: #Mattarella sul 25 aprile: «Ai familiari delle vittime Covid, partecipazione al lutto della comunità nazionale». Mancava… - ugo_lai : Questa di #Cassese che attacca brutalmente #Conte per i suoi #DPCM sul #COVID19italia me l'ero persa Velatamente cr… -