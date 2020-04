Gradisca, il virus entra nel Cpr. Paura tra i migranti: «liberateci» (Di sabato 25 aprile 2020) Nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo cinque persone sono risultate positive al Covid-19. Sono tutte asintomatiche e rappresentano circa il 10% dei trattenuti. «Quattro sono attualmente in quarantena nel centro stesso, mentre il quinto è stato preso in carico dalle autorità sanitarie del luogo di residenza», ha scritto in una nota il Garante nazionale dei detenuti. Appresa la notizia, nella tarda serata di venerdì i reclusi hanno protestato chiedendo di essere liberati. Sono stati incendiati … Continua L'articolo Gradisca, il virus entra nel Cpr. Paura tra i migranti: «liberateci» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - caso positivo al Cpr di Gradisca. Magi (+Europa) : “Stop a ingressi nei centri per rimpatri”

Coronavirus - migrante irregolare contagiato al Cpr di Gradisca (Di sabato 25 aprile 2020) Nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) did’Isonzo cinque persone sono risultate positive al Covid-19. Sono tutte asintomatiche e rappresentano circa il 10% dei trattenuti. «Quattro sono attualmente in quarantena nel centro stesso, mentre il quinto è stato preso in carico dalle autorità sanitarie del luogo di residenza», ha scritto in una nota il Garante nazionale dei detenuti. Appresa la notizia, nella tarda serata di venerdì i reclusi hanno protestato chiedendo di essere liberati. Sono stati incendiati … Continua L'articolo, ilnel Cpr.tra i: «» proviene da il manifesto.

Topking581 : Gradisca, il virus entra nel Cpr. Paura tra i migranti: «liberateci» - Letto su @ilmanifesto - AvDellaStoria : RT @albolivieri: Protesta al CPR di Gradisca d'Isonzo (GO), detenuti positivi al Corona virus in cella con i negativi. Nella struttura non… - albolivieri : Protesta al CPR di Gradisca d'Isonzo (GO), detenuti positivi al Corona virus in cella con i negativi. Nella struttu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gradisca virus Gradisca, il virus entra nel Cpr. Paura tra i migranti: «liberateci Il Manifesto H&M chiude 7 negozi in tutta Italia: ecco i punti vendita che non riapriranno. A rischio 145 lavoratori

il punto vendita di Udine comprende 14 dipendenti. • Gli altri punti vendita interessati da una chiusura prevista tra agosto e novembre sono i seguenti: – Grosseto, chiusura prevista 9 agosto 18 unità ...

Coronavirus, H&M chiude 7 negozi in tutta Italia: ecco i punti vendita che non riapriranno. A rischio 145 lavoratori

il punto vendita di Udine comprende 14 dipendenti. • Gli altri punti vendita interessati da una chiusura prevista tra agosto e novembre sono i seguenti: – Grosseto, chiusura prevista 9 agosto 18 unità ...

il punto vendita di Udine comprende 14 dipendenti. • Gli altri punti vendita interessati da una chiusura prevista tra agosto e novembre sono i seguenti: – Grosseto, chiusura prevista 9 agosto 18 unità ...il punto vendita di Udine comprende 14 dipendenti. • Gli altri punti vendita interessati da una chiusura prevista tra agosto e novembre sono i seguenti: – Grosseto, chiusura prevista 9 agosto 18 unità ...