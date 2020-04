Corea del Nord, indiscrezioni shock: «Kim Jong-un è morto» (Di sabato 25 aprile 2020) Aumentano i rumors sulla morte del leader Coreano Kim Jong-un, nessun annuncio da parte del Governo: le ultime Kim Jong-un è morto? Questa la fatidica domanda che si stanno ponendo i principali media internazionali. Il noto sito web americano TMZ.com avrebbe confermato la dipartita del leader della Nord Corea, sebbene dal Governo non siano arrivati annunci a riguardo. Il sinologo Francesco Sisci, detentore della cattedra di politica internazionale all’Università di Pechino, è convinto che il dittatore sia morto già dal 12 aprile. Ecco le sue dichiarazioni ad Adnkronos: «Che io sappia è già morto. A quando l’annuncio ufficiale? Nessuno lo sa, potrebbero volerci giorni, ma anche mesi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 KIM JONG-UN È MORTO?/ Giornale di Taiwan “Leader Corea del Nord in stato vegetativo”

Il mistero Kim Jong Un : cosa succede in Corea del Nord?

