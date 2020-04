Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri (Di sabato 25 aprile 2020) Classe 1971, Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, nata dalla relazione giovanile tra il cantante e l’allora compagna Franca Sebastiani, venuta a mancare nel 2015. La voce di Perdere l’Amore, che all’anagrafe si chiama Giovanni Calone, ha riconosciuto la figlia molti anni dopo la sua nascita, ossia nel 1995. Nel 2007, invece, è arrivato l’incontro in diretta tv. Massimo Ranieri, infatti, ha presentato Cristiana ai fan nel corso dello show Tutte Donne Tranne Me, da lui condotto su Rai 1. Da allora, tra padre e figlia c’è un rapporto splendido. Cristiana ha parlato di questo momento speciale nel corso di un’intervista nel salotto di Domenica Live qualche anno fa. La donna ha raccontato a Barbara D’Urso che, prima di quella sera aveva visto il padre solo in tv. La figlia del grande cantante ... Leggi su dilei Cristiana Capotondi : «Il calcio deve ripartire anche per chi ha perso la vita»

