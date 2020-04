Arrivano ad Ischia i dpi per gli ospedali dell' isola

(Di sabato 25 aprile 2020) Fonte foto: Franco Traniadi dpi per gli1Sezione: Cronache Roberta Damiata Dopo la situazione di Villa Mercede, e l'allargamento dei contagi ad, sono arrivati ormai a 91 gli infettati compreso un bambino di 5 anni. Questa mattina con due motovedette provenienti dal porto di Napoli sono arrivati scatoloni pieni di dpi (dispositivi di protezione individuale ndr) destinati ai comuni di, Casamicciola, Barano e Forio. Sul porto a ricevere il materiale il caporeparto operativo Cacace, Andrea Melori e il comandante del porto di. Foto per gentile concessione di Franco Trani

Oxanna2003 : Coronavirus, sindaco d'Ischia choc: «Se non arrivano aiuti consegno la fascia tricolore» - mattinodinapoli : Coronavirus, sindaco d'Ischia choc: «Se non arrivano aiuti consegno la fascia tricolore» - arcocielo : RT @LaStampa: I delfini arrivano a riva nei porti da Ischia, all'Argentario e Ancona dove il movimento di navi è ridotto al minimo a causa… - flaviamarrucci : RT @LaStampa: I delfini arrivano a riva nei porti da Ischia, all'Argentario e Ancona dove il movimento di navi è ridotto al minimo a causa… - Tullia01 : RT @LaStampa: I delfini arrivano a riva nei porti da Ischia, all'Argentario e Ancona dove il movimento di navi è ridotto al minimo a causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano Ischia

Il Mattino

Il Consorzio Sant’Angelo di Ischia ha proposto una possibile soluzione per garantire il distanziamento ... non creeranno impedimento per il moto ondoso perché l'acqua passerà attraverso il grigliato.L'anti stato che regna sfruttando lemarginazzione sociale, lanalfabetismo, lignoranza che avvale la loro forza per arrivare ovuncque come e sempre stato. Ivano D'antonio 23.4.2020 ...