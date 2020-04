“A Totti davo del cornuto Prandelli mi ha escluso | aveva amici nei giornali”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Pablo Daniel Osvaldo, durante una diretta Instagram con il canale ‘TNT Sports’, ha raccontato una serie di aneddoti sul suo periodo in Italia, in particolare alla Roma: “Adel. Era bello, ben dotato, il miglior giocatore con cui abbia mai giocato, faceva tutto bene… Un aspetto negativo lo avrà pure avuto, no? E invece no, non era nemmeno”. Dalla goliardia all’idolatria verso l’ex capitano giallorosso: “Quando sono arrivato alla Roma, guare non potevo crederci. Però poi, dopo una settimana, ti rendi conto che è un ragazzo di periferia come te. Una volta c’è stato uno screzio con la tifoseria, quasi mi ammazzano. Ho chiesto a Daniele (De Rossi, ndr) e Francesco di accompagnarmi, non sono mica scemo”. Non mancano le frecciate. Destinatario è Cesare ...