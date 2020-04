26 4 | Chernobyl | le pellicole difettose

(Di domenica 26 aprile 2020) Kiev, fine aprile 1986. Il fotografo Igor Kostin, collaboratore dell’agenzia di stampa sovietica Novosti, in seguito membro dell’Atomic Photographers Guild, riceve una telefonata all’alba. È un suo amico pilota d’elicottero. C’è stato un incendio al reattore 4 della centrale nucleare die da Kiev sono giusto 45 minuti di volo. A mezzogiorno sono nei paraggi della centrale. Sopra il reattore fumante Kostin apre l’oblò dell’elicottero e scatta una ventina di foto quando il grilletto della macchina fotografica s’inceppa e … Continua L'articolo 26/4:, leproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Chernobyl pellicole

Il Manifesto

Chernobyl Heart è, al momento, l’unica pellicola dedicata a questo tema ad aver vinto un Oscar, essendosi aggiudicata l’Academy Award for Best Short Documentary del 2003. La regista, 16 anni dopo ...In 'Chernobyl Diaries', del 2012, horror su un gruppo di amici che visita la città fantasma nei pressi della tristemente famosa centrale nucleare, Diatchenko aveva il ruolo di Yuri. La carriera di Dim ...