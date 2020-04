25 aprile, io festeggio l’Italia libera. Per mio padre e mio figlio. I vari La Russa si rassegnino (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile 1945 il Comitato di liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale contro il nazifascismo. Da allora, nella ricorrenza di quel giorno si celebra una festa nazionale. Settantacinque anni dopo, approfittando del fatto che siamo in balìa della pandemia di Covid-19, la destra italiana e gli ambienti neofascisti stanno provando di nuovo ad affossare la ricorrenza. Ignazio Benito (che strano…) Maria La Russa – ministro della Difesa nel governo Berlusconi IV, tra i principali esponenti di Fratelli d’Italia, negli anni Settanta leader del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del MSI – ha chiesto di trasformare la celebrazione in una giornata in ricordo “delle vittime di tutte le guerre”, inclusa quella “contro il coronavirus”. Il 23 aprile scorso, in articolo di apertura sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) Il 251945 il Comitato dizione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale contro il nazifascismo. Da allora, nella ricorrenza di quel giorno si celebra una festa nazionale. Settantacinque anni dopo, approfittando del fatto che siamo in balìa della pandemia di Covid-19, la destra italiana e gli ambienti neofascisti stanno provando di nuovo ad affossare la ricorrenza. Ignazio Benito (che strano…) Maria La– ministro della Difesa nel governo Berlusconi IV, tra i principali esponenti di Fratelli d’Italia, negli anni Settanta leader del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del MSI – ha chiesto di trasformare la celebrazione in una giornata in ricordo “delle vittime di tutte le guerre”, inclusa quella “contro il coronavirus”. Il 23scorso, in articolo di apertura sul ...

autoportante_ : festeggio il 25 aprile bloccando i i?s?? - erregi69 : 25 aprile, io festeggio l’Italia libera. Per mio padre e mio figlio. I vari La Russa si rassegnino - marino29b : RT @LaraAmmendola: Buon 25 Aprile a tutti noi ....Auguri Italia questo 'anno la festeggio con un senso piú grande e profondo di gratitudin… - giampabe : RT @rexam14: Ci sono alcune cose che non ammettono 'ma'. Non si può dire: - Ti amo, ma - Ti accolgo, ma - Ti difendo, ma - Non ho nulla co… - rexam14 : Ci sono alcune cose che non ammettono 'ma'. Non si può dire: - Ti amo, ma - Ti accolgo, ma - Ti difendo, ma - Non… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile festeggio 25 aprile, io festeggio l’Italia libera. Per mio padre e mio figlio. I vari La Russa si rassegnino Il Fatto Quotidiano Il 25 Aprile: tricolore alle finestre e celebrazioni online

Sabato anche dirette – Gli appuntamenti Anche il Circolo Gagarin di Busto Arsizio non si dimentica di festeggiare la festa della liberazione. Per questo motivo da lunedì 20 aprile 2020 hanno iniziato ...

25 aprile: l’attore Marco Brinzi legge “Il mondo è una prigione” di Guglielmo Petroni

L’attore ha risposto a qualche domanda: Ci aspetta un 25 aprile anomalo: come mai la scelta di proporre alla radio la lettura in podcast di Il mondo è una prigione? Non poter festeggiare il ...

Sabato anche dirette – Gli appuntamenti Anche il Circolo Gagarin di Busto Arsizio non si dimentica di festeggiare la festa della liberazione. Per questo motivo da lunedì 20 aprile 2020 hanno iniziato ...L’attore ha risposto a qualche domanda: Ci aspetta un 25 aprile anomalo: come mai la scelta di proporre alla radio la lettura in podcast di Il mondo è una prigione? Non poter festeggiare il ...