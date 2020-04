25 Aprile, a Napoli sindaco e Giunta cantano Bella Ciao dai balconi (Di sabato 25 aprile 2020) “Bella Ciao” risuona da palazzo San Giacomo. A partire dalle 15, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e tutti gli undici assessori si sono affacciati dai balconi del Comune in piazza Municipio, dove campeggia il tricolore, per cantare la canzone simbolo della lotta partigiana al nazifascismo. A pronunciare le strofe del canto della festa della Liberazione anche Antonio Amoretti, presidente provinciale dell’Anpi. “Questa e’ la casa della citta’ e del popolo di Napoli – ha detto de Magistris -, la casa di quella citta’ che tanto ha dato per la Liberazione. Napoli è stata la prima in Europa a liberarsi da sola dall’oppressione nazifascista durante le Quattro giornate, di cui fu protagonista anche il presidente dell’Anpi Amoretti ad appena 16 anni. Questa e’ la memoria, l’attualita’ e il futuro della ... Leggi su ildenaro 25 Aprile - manifestazione a Napoli : Reddito e stop affitti

