Veltroni: «L’Italia andava “chiusa” prima. E per programmare la fase 2 non si doveva aspettare Pasqua» (Di venerdì 24 aprile 2020) Evita di entrare in polemica diretta con il premier. Ma nelle sue parole si leggono critiche. E non sono critiche leggere. Walter Veltroni – a Otto e Mezzo su La7 – analizza questa difficile stagione del coronavirus. Una stagione che fa riflettere, va avanti e non si capisce come e quando possa finire. Veltroni, il governo e Conte Il primo punto è il ruolo del presidente del Consiglio. Qui Veltroni cerca di difenderlo, in qualche modo. Certo, non dev’essere un’impresa facile fare “l’avvocato” di un personaggio che sta mostrando pecche quotidiane. «Conte all’altezza? In questo momento non dobbiamo nemmeno porci questo problema», dice Veltroni. Che dà un’attenuante: «Il governo ha fatto il possibile di fronte ad una crisi gigantesca». «Si doveva chiudere prima» Però poi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 aprile 2020) Evita di entrare in polemica diretta con il premier. Ma nelle sue parole si leggono critiche. E non sono critiche leggere. Walter– a Otto e Mezzo su La7 – analizza questa difficile stagione del coronavirus. Una stagione che fa riflettere, va avanti e non si capisce come e quando possa finire., il governo e Conte Il primo punto è il ruolo del presidente del Consiglio. Quicerca di difenderlo, in qualche modo. Certo, non dev’essere un’impresa facile fare “l’avvocato” di un personaggio che sta mostrando pecche quotidiane. «Conte all’altezza? In questo momento non dobbiamo nemmeno porci questo problema», dice. Che dà un’attenuante: «Il governo ha fatto il possibile di fronte ad una crisi gigantesca». «Sichiudere» Però poi ...

