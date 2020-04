Parma | Faggiano | Per noi stagione non è finita | altrimenti non continuavamo ad

ParmaLiveTweet : Faggiano: 'Il prossimo dovrà essere un anno zero non solo per noi, ma per l'economia': Ieri, sul profilo Instagram… - trapani24h : Faggiano sul Trapani: 'A volte guardo il risultato dei granata anche mentre gioca il Parma' - CalcioNews24 : Parma, Faggiano: «Taglio stipendi per senso di dovere verso la nazione» - sportal_it : Faggiano a ruota libera sul mercato del Parma - Dalla_SerieA : Faggiano sulla querelle Gervinho: 'Se avesse voluto se ne sarebbe andato' - -

Parma Faggiano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Parma Faggiano