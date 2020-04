Ok al Def: scostamento di bilancio per 55 mld, e deficit al 10,4% del Pil. Crollo della spesa (Di venerdì 24 aprile 2020) Ovviamente l’esordio, scontato è che ”Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica, l’economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell’anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell’anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6 per cento formulata nella Nadef di settembre 2019”. Però, purtroppo, con l’avvento della grave epidemia da coronavirus, il Def (Documento di economia e finanza 2020) appena approvato, aumenta il tasso di disoccupazione (ora all’11,6%), e con la ‘forte’ contrazione del 5,7% dei redditi da lavoro dipendente, e la spesa di ciascuna famiglie subirà il Crollo record del 7,2%. Dunque passa un Def che, in virtù delle entrate ... Leggi su italiasera Cdm approva Def - scostamento di bilancio per 55 miliardi

