Meloni al M5S: «Il Pd vuole umiliarvi: il Mes è una trappola per topi. Votate con noi» (video) (Di venerdì 24 aprile 2020) Una “trappola per topi”, piazzata da un’Europa che “sta facendo di tutto per spingerci in un angolo”. Intervento durissimo di Giorgia Meloni alla Camera, dove la presidente di FdI ha illustrato l’Odg contro il Mes di Fratelli d’Italia, di cui è prima firmataria. “Un ordine del giorno sul quale non c’è possibilità di giocare: sì o no”, ha chiarito Meloni, rivolgendosi direttamente “ai colleghi del M5S”. “Dovreste votare compatti insieme a noi”, ha esortato la presidente di FdI, dicendosi anche pronta a ritirare la propria firma del documento e a sostituirla con quella di un collega pentastellato. Una “trappola per topi” piazzata da Bruxelles “Tutto ci spinge verso l’attivazione del Fondo salva Stati, è una trappola per topi. L’Europa ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : Meloni - ‘storia chiama - si dica sì o no a Mes - spero M5S sia con noi’ ‘

