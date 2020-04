Mattia: tavolo permanente Regione Lazio su donne e scuola (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Alla data del 23 aprile, sono arrivate 62.817 richieste di Cassa Integrazione in deroga. Nonostante la straordinaria efficacia e rapidita’ degli uffici regionali nell’espletamento delle procedure, rimane alta la preoccupazione per la natura e la distribuzione delle richieste. Dei 160.577 lavoratori, piu’ della meta’, 84.448, sono donne 84.448 e la percentuale delle aziende con un numero da 1 a 5 dipendenti che hanno fatto domanda di Cigd in deroga e’ leggermente scesa, ma rimane ancora intorno al 93 percento. Il 76 percento delle richieste di Cig in deroga arriva dalla provincia di Roma, il 7,4 percento dalla provincia di Frosinone, il 9,3 percento dalla provincia di Latina, il 2 percento da Rieti e il 5,1 percento da Viterbo. E’ necessario uno sguardo di lungo termine.” “Con l’inizio della fase 2 e la ripresa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Alla data del 23 aprile, sono arrivate 62.817 richieste di Cassa Integrazione in deroga. Nonostante la straordinaria efficacia e rapidita’ degli uffici regionali nell’espletamento delle procedure, rimane alta la preoccupazione per la natura e la distribuzione delle richieste. Dei 160.577 lavoratori, piu’ della meta’, 84.448, sono84.448 e la percentuale delle aziende con un numero da 1 a 5 dipendenti che hanno fatto domanda di Cigd in deroga e’ leggermente scesa, ma rimane ancora intorno al 93 percento. Il 76 percento delle richieste di Cig in deroga arriva dalla provincia di Roma, il 7,4 percento dalla provincia di Frosinone, il 9,3 percento dalla provincia di Latina, il 2 percento da Rieti e il 5,1 percento da Viterbo. E’ necessario uno sguardo di lungo termine.” “Con l’inizio della fase 2 e la ripresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattia tavolo Mattia: tavolo permanente Regione Lazio su donne e scuola RomaDailyNews Matteo Salvini non incide più

Sul tavolo del segretario della Lega i sondaggi che arrivano parlano chiaro ... timidamente, quasi non volesse farsi sentire: “Matteo non può andare nelle piazze, nei territori e non riesce ad uscire ...

MotoGP, LIVE - Carlo Pernat alle 18:00 sarà protagonista di #ASKPERNAT su GPOne

In compagnia dei nostri Paolo Scalera e Matteo Aglio, questa sarà l'occasione per dare vita ad una sorta di Bar Sport allargato, in cui saranno i tifosi a porre le domande sul tavolo. Si parlerà ...

