Le avventure di Tintin | in arrivo un videogioco ispirato al fumetto

(Di venerdì 24 aprile 2020) Lediritornerà per la gioia dei fan: è in fase di sviluppo un nuovodedicato ai protagonisti. Ledi, iladattato anche per il grande schermo grazie a Steven Spielberg e Peter Jackson, è al centro di un nuovoin fase di sviluppo. Il progetto sta venendo sviluppato da Microids e Moulsinart e verrà creato per console e pc regalando un'incredibile avventura che metterà alla prova i giocatori. Al centro della storia raccontata nel videogame ci sarannoe il suo adorabile cane Snowy, oltre ad altri personaggi iconici tra cui Captain Haddock, il geniale professor Calcolus e i detective Thomson & Thomson. Stéphane Longeard di Microids ha dichiarato: "Siamo estremamente felici nel ...

