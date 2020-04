Iss | Senza cautela l' indice R0 può risalire in due settimane

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Giorgia Baroncini L'di contagio è inferiore a 1 in tutta Italia mafacilmente. Iss: "La vita non sarà come prima, fino a quando non avremo il vaccino" La parola d'ordine degli ultimi giorni è. Nell'affrontare la fase 2 bisogna essere prudenti e tenere sempre sotto controllo la curva epidemiologicafarsi trovare impreparati nel caso in cui si alzasse di nuovo. A ribadirlo gli esperti dell'istituto superiore di sanità in conferenza stampa. Ieri il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli aveva annunciato: "L'di contagio, il famoso R con zero (R0), è oggi tra lo 0,5 e lo 0,7, tenendo conto delle differenze regionali". Un dato positivo che però non deve fare abbassare la guardia. La data del 4 maggio non è "un liberi tutti" perché ...