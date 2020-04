F D A USA concede l’autorizzazione all’uso in emergenza di CytoSorb® per pazienti

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Aferetica (Bologna-Mirandola) e CytoSorbents (USA) annunciano l’autorizzazione all’uso in, da parte dell’FDA, perCOVID-19 in condizioni critiche, di CytoSorb®, Dispositivo Medico per il controllo dell’infiammazione da ‘Tempesta Citochinica’. CytoSorb® è un dispositivo di purificazione del sangue destinato a rimuovere citochine e altri mediatori infiammatori durante la purificazione del sangue extracorporeo, per il controllo di malattie molto gravi legate alla “tempesta di citochine”, come la sepsi, la principale causa di morte in terapia intensiva e causa di 1 decesso su 5 in tutto il mondo. CytoSorb® è in uso a livello internazionale, con oltre 80.000 trattamenti effettuati, di cui 2.500 in Italia nel solo 2019, grazie alla partnership tra Aferetica PMI di San Giovanni in Persiceto (BO) e ...