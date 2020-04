“Era inevitabile”. Emma Marrone, è lei stessa a dare la brutta notizia: cosa è successo (Di venerdì 24 aprile 2020) Non poteva fare altrimenti, anzi “Era inevitabile”, come dice Emma Marrone annunciando il rinvio del concerto che avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona il 25 maggio. La cantante avrebbe festeggiato il suo compleanno e il ritorno live, dopo un anno di grandi soddisfazioni musicali e qualche problema fisico. Come ormai abbastanza prevedibile, la musica live non potrà tenersi per molto tempo e pian piano tutti i concerti previsti nei prossimi mesi stanno subendo o cancellazioni o rinvii. Questo vale anche per tutti i live previsti all’Arena che nel frattempo ha annunciato anche lo stop ai concerti di altri cantanti come Modà, Benji & Fede e Marracash. “Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti – ha scritto la cantante sui suoi social, annunciando la cancellazione ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 aprile 2020) Non poteva fare altrimenti, anzi “Era inevitabile”, come diceannunciando il rinvio del concerto che avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona il 25 maggio. La cantante avrebbe festeggiato il suo compleanno e il ritorno live, dopo un anno di grandi soddisfazioni musicali e qualche problema fisico. Come ormai abbastanza prevedibile, la musica live non potrà tenersi per molto tempo e pian piano tutti i concerti previsti nei prossimi mesi stanno subendo o cancellazioni o rinvii. Questo vale anche per tutti i live previsti all’Arena che nel frattempo ha annunciato anche lo stop ai concerti di altri cantanti come Modà, Benji & Fede e Marracash. “Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti – ha scritto la cantante sui suoi social, annunciando la cancellazione ai ...

