E’ stata Anna Tatangelo a lasciare Gigi D’Alessio, c’entra la Chiesa: “Non la voleva sposare…” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il magazine Nuovo svela il motivo della separazione tra Anna e Gigi Lo scorso 3 marzo, attraverso una Storia sui loro rispettivi profili Instagram, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio annunciavano ai follower la loro separazione. Entrambi hanno detto che sono cose possono capitare a tutte le coppie. Ma cosa è accaduto realmente per dividere le loro strade dopo 15 anni di convivenza? A spiegarlo ci ha pensato Riccardo Signoretti sul suo magazine di gossip Nuovo. Il direttore ha confidato: “Il cantante non la voleva sposare in Chiesa”. Quindi, la volontà di non convolare a nozze con una cerimonia religiosa avrebbe fatto allontanare la cantante di Sora dal napoletano. A quanto pare la frusinate è una ragazza molto credente e desiderava unirsi in matrimonio dicendo si davanti a Dio. Ma il cantautore partenopeo per farlo, doveva annullare l’unione con ... Leggi su kontrokultura Così è stata tradita la famiglia e condannato lo Stato

Figlia di Floyd Mayweather arrestata/ Iyanna in carcere : ha accoltellato una donna

Il Pakistan ha nuovamente arrestato i quattro uomini accusati di aver ucciso il giornalista Daniel Pearl - la cui condanna era stata annullata giovedì (Di venerdì 24 aprile 2020) Il magazine Nuovo svela il motivo della separazione traLo scorso 3 marzo, attraverso una Storia sui loro rispettivi profili Instagram,D’Alessio annunciavano ai follower la loro separazione. Entrambi hanno detto che sono cose possono capitare a tutte le coppie. Ma cosa è accaduto realmente per dividere le loro strade dopo 15 anni di convivenza? A spiegarlo ci ha pensato Riccardo Signoretti sul suo magazine di gossip Nuovo. Il direttore ha confidato: “Il cantante non lasposare in”. Quindi, la volontà di non convolare a nozze con una cerimonia religiosa avrebbe fatto allontanare la cantante di Sora dal napoletano. A quanto pare la frusinate è una ragazza molto credente e desiderava unirsi in matrimonio dicendo si davanti a Dio. Ma il cantautore partenopeo per farlo, doveva annullare l’unione con ...

KontroKulturaa : E' stata Anna Tatangelo a lasciare Gigi D’Alessio, c'entra la Chiesa: 'Non la voleva sposare...' - - 1950_anna : RT @LaVeritaWeb: Esecutivo del Pd nei guai: la fideiussione per le Ffp2 e Ffp3 mai arrivate è stata siglata con la società farlocca di Andr… - FredMosby_ : @andreapietroVDM Però prima di P0v14 c'è stata Anna Tatangelo con 'Il mio amico' (che la canzone a me non mi piace,… - annafontana77 : RT @Blu09765054: @annafontana77 @FFrescobaldi Bella la Sicilia, vero! Sono stata solo a Cefalù, da quelle parti, molti anni fa e ci torner… - Blu09765054 : @annafontana77 @FFrescobaldi Bella la Sicilia, vero! Sono stata solo a Cefalù, da quelle parti, molti anni fa e ci… -