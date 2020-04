Donna morta a Bagheria, tre arresti: due sicari e la nipote (Di venerdì 24 aprile 2020) I carabinieri di Bagheria hanno arrestato tre persone nell’ambito dell’uccisione di Angela Maria Corona. In manette la nipote, che avrebbe assoldato due sicari. PALERMO – Il mistero della Donna morta a Bagheria nel periodo di Pasqua potrebbe essere arrivato a soluzione. I carabinieri, infatti, hanno eseguito tre arresti. La morte di Angela Maria Carbone Il corpo senza vita della 48enne Angela Maria Corona era stato rinvenuto, smembrato, nei pressi della provinciale che Bagheria e Casteldaccia. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/carabinieri.itBagheria, tre arresti Gli arrestati sono la nipote della vittima, Maria Francesca Castronovo, di 39 anni, e due extracomunitari che la Donna avrebbe assoldato per uccidere la zia: Guy Morel Diehi, ivoriano di 23 anni, e Toumani Soukouna, maliano di 28 anni. Secondo la Procura di Termini Imerese, mandante del ... Leggi su newsmondo Donna dichiarata morta - si risveglia chiusa nel sacco nero : shock in Paraguay

Sembra in procinto di chiudersi il cerchio attorno alla morte atroce di Angela Maria Corona, donna di 48 anni residente a Bagheria e il cui corpo è stato trovato smembrato e chiuso in un sacco in un ...

